Украина атаковала действующий энергоблок российской АЭС

Украинский беспилотник атаковал действующий энергоблок Смоленской АЭС

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал действующий энергоблок Смоленской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на «Росатом».

«При падении БПЛА сдетонировал непосредственно вблизи вентиляционной трубы реакторного отделения действующего 3-го энергоблока Смоленской АЭС. В результате атаки выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в т.ч. пускорезервной котельной и холодильной станции», — говорится в сообщении.

Накануне ВСУ нанесли удары по учебно-тренировочному центру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Отмечается, что удар пришелся на корпус «Г», в котором расположен уникальный полномасштабный тренажер, который используется для подготовки персонала. Радиационный фон соответствует норме.