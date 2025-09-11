Бывший СССР
20:50, 11 сентября 2025

ВСУ вновь атаковали Запорожскую АЭС

ЗАЭС: ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр атомной электростанции
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по учебно-тренировочному центру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.

«В результате атаки вражескими беспилотными летательными аппаратами сегодня был атакован учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции», — сказано в публикации.

Отмечается, что удар пришелся на корпус «Г», в котором расположен уникальный полномасштабный тренажер, который используется для подготовки персонала. Радиационный фон соответствует норме.

6 сентября стало известно об атаке ВСУ на ЗАЭС. Удар был нанесен в 300 метрах от энергоблока.

    Все новости