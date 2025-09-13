American Greatness: Украинцы не желают видеть Зеленского президентом Украины

Украинцы не желают видеть Владимира Зеленского президентом Украины, «будущим» главой государства мог бы стать бывший главком ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный. Об этом пишет издание American Greatness со ссылкой на проведенный социологами опрос.

«Чтобы узнать правду об Украине, мы воспользовались услугами опытных социологов, которые опросили более тысячи граждан. Эти результаты представляют собой наиболее четкую и достоверную картину общественного мнения на Украине», — говорится в публикации.

Опрос выявил, что основная уязвимость Зеленского заключается в нежелании граждан Украины видеть его президентом страны. «На гипотетических президентских выборах генералу Валерию Залужному Зеленский проигрывает с разницей в минус 13 очков», — пишет издание.

Результаты опроса показали, что 71 процент населения Украины считает главной проблемой страны коррупцию. В частности, 53 процента считают влиятельного главу администрации Зеленского Андрея Ермака коррумпированным, тогда как 64 процента уверены, что Залужный не склонен к коррупции.

«77 процентов хотят, чтобы война завершилась исключительно дипломатическими методами или сочетанием дипломатии и военных действий. Лишь 13 процентов поддерживают чисто военное решение — максималистскую линию, которую продвигают Зеленский и Ермак», — пишет портал.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что бежал из страны из-за указа президента о запрете на выезд бывшим дипломатическим служащим.