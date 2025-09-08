Бывший СССР
Кулеба заявил о своем бегстве с Украины

Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил о бегстве из страны из-за указа Зеленского
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба бежал из страны из-за указа президента Владимира Зеленского о запрете на выезд бывшим дипломатическим служащим. С таким заявлением дипломат выступил в интервью Corriere della Sera.

«Я никогда не думал, что мне придется бежать из своей страны, как вор ночью. (...) Они выместили злость на мне, потому что я публично осудил намерение Зеленского подвергнуть цензуре работу антикоррупционных ведомств», — высказался экс-глава МИД Украины.

Кулеба заявил о бегстве из страны за несколько часов до вступления в силу указа Зеленского о запрете на выезд. Он подчеркнул, что украинское законодательство не обязывает бывших дипломатов служить в Вооруженных силах Украины в рамках мобилизации. По словам экс-министра, запрет на выезд из страны является для него серьезной угрозой из-за его преподавания в вузах стран Европы и США.

«Гражданское общество сознательно решило ограничить критику, чтобы способствовать единству во имя военных действий. Но Зеленский теперь не имеет права использовать это, чтобы заставить замолчать чей-либо голос, кроме своего собственного», — подчеркнул дипломат.

При этом пресс-служба Кулебы опровергла в комментарии изданию Hromadske сообщение о побеге из страны. Как утверждается, итальянские СМИ якобы некорректно подали информацию о выезде экс-министра через Польшу на конференцию в Южной Корее.

Ранее Кулеба пожаловался на кнуты для Киева в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, все кнуты доставались Киеву, а пряники — Москве.

