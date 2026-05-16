Аналитик Биб: Россия не применяет против Украины весь военный потенциал

Россия не применяет против Украины весь свой военный потенциал. Об этом предупредил бывший директор ЦРУ по анализу РФ Джордж Биб.

«Россия до сих пор сдерживается и не использует на Украине весь свой военный потенциал. У нее есть огромные возможности в авиации, которые она могла бы задействовать против украинцев. Но русские этого не делают, по крайней мере не в той степени, в какой могли бы», — сказал он.

По мнению аналитика, ситуация на Украине движется «к очень опасной ситуации». Он подчеркнул, что в случае, если США не смогут использовать «свое оставшееся влияние» для достижения компромисса по украинскому кризису, то уже к осени мир может оказаться в «зоне серьезного риска».

Ранее Биб рассказал об отсутствии систем противовоздушной обороны (ПВО) у Украины. «В течение, вероятно, многих последующих месяцев будет оставаться окно возможностей, когда украинская система ПВО будет практически отсутствовать», — подчеркнул он.