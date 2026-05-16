02:27, 16 мая 2026Мир

В США предупредили Украину о возможностях России

Аналитик Биб: Россия не применяет против Украины весь военный потенциал
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Россия не применяет против Украины весь свой военный потенциал. Об этом предупредил бывший директор ЦРУ по анализу РФ Джордж Биб.

«Россия до сих пор сдерживается и не использует на Украине весь свой военный потенциал. У нее есть огромные возможности в авиации, которые она могла бы задействовать против украинцев. Но русские этого не делают, по крайней мере не в той степени, в какой могли бы», — сказал он.

По мнению аналитика, ситуация на Украине движется «к очень опасной ситуации». Он подчеркнул, что в случае, если США не смогут использовать «свое оставшееся влияние» для достижения компромисса по украинскому кризису, то уже к осени мир может оказаться в «зоне серьезного риска».

Ранее Биб рассказал об отсутствии систем противовоздушной обороны (ПВО) у Украины. «В течение, вероятно, многих последующих месяцев будет оставаться окно возможностей, когда украинская система ПВО будет практически отсутствовать», — подчеркнул он.

