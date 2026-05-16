02:18, 16 мая 2026

Крах правительства Латвии связали со страхом перед Россией

Марина Совина (ночной редактор)

Правительство Латвии рухнуло из-за опасений возможного ответа России на провокации против нее. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

По его словам, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, объявившая об уходе в отставку, вела хитрую игру, позволяя Украине использовать воздушное пространство страны для ударов по России.

«Настоящая причина падения правительства заключается в том, что кое-кто кое-где сказал премьер-министру Латвии: «Завязывай с этими украинскими дронами, которые пересекают твое воздушное пространство, чтобы наносить удары по Санкт-Петербургу», — утверждает журналист.

Он предположил, что премьеру дали понять, что Россия жестко отреагирует на подобные действия, и выгнали ее в отставку.

14 мая стало известно, что Силиня подала в отставку, запустив роспуск правительства республики.

В ночь на 7 мая на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке республики разбился беспилотник. Глава Минобороны страны Андрис Спрудс сообщил, что дрон мог принадлежать Украине. После этого Силиня заявила, что инцидент продемонстрировал неспособность политиков, стоящих во главе сектора обороны, выполнить обещание по обеспечению безопасности воздушного пространства и потребовала отставки Спрудса. 10 мая глава оборонного ведомства подал в отставку.

