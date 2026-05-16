Бывший СССР
Названа цель Украины в Африке

Посол России Черновол: Украина хочет заработать на поддержке боевиков в Африке
Марина Совина (ночной редактор)

Украина поддерживает боевиков в Африке с целью заработать деньги. Об этом заявил посол России в Судане Андрей Черновол в интервью «Известиям».

Он отметил, что украинские военные сейчас напрямую участвуют в боевых действиях на стороне мятежных Сил быстрого реагирования, воюющих против властей Судана.

«Такая практика идет в русле стратегии киевского режима по поддержке боевиков и террористов в Африке. Цель — заработать денег, а заодно помочь западным неоколониалистам подорвать стабильность и безопасность государств, отстаивающих свой суверенитет», — сказал дипломат.

В июне 2025 года стало известно, что Главное управление разведки Украины (ГУР) помогает террористам в Мали. Боевикам передаются FPV-дроны, разведданные и средства связи.

