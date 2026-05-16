02:26, 16 мая 2026Культура

Умер исполнивший роль доктора Ватсона британский актер

Сыгравший доктора Ватсона британский актер Дэвид Берк умер в возрасте 91 год
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Британский актер Дэвид Берк, сыгравший доктора Ватсона в сериале «Приключения Шерлока Холмса» (1984—1994), умер в возрасте 91 год. Об этом сообщила газета The Times.

Как рассказал агент артиста, Берк скончался 10 мая. Причина смерти не уточняется. 25 мая ему исполнилось бы 92 года.

Роль доктора Ватсона принесла ему широкую известность. «Его игра и превращение персонажа из неуклюжего дурака в скромного и умного человека действия, верного до конца и лучшего друга, о котором только можно мечтать, - это одна из главных причин успеха этого шоу, который был, есть и всегда будет», — приводит издание заявление проекта The Jeremy Brett Sherlock Holmes Podcast. Партнером Берка по сериалу стал Джереми Бретт, исполнивший роль знаменитого сыщика Шерлока Холмса.

Ранее ушел из жизни английский актер Майкл Пеннингтон, известный по роли в фильме культовой серии «Звездные войны». О причинах смерти артиста не сообщается. Ему было 82 года.

