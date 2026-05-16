Тела убитых ВСУ мирных жителей продолжили доставать из лесной могилы в ЛНР

Мирошни заявил, что в Северодонецке достают тела убитых ВСУ мирных жителей

Тела убитых украинскими военными мирных жителей продолжили доставать из лесной могилы в Северодонецке в Луганской Народной Республике. Об этом в беседе с журналистами РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, в настоящее время по инициативе следственных органов и волонтеров проходит эксгумация тел рядом с городом. «На территории лесной могилы планомерно ведутся работы по извлечению тел, которые были захоронены в период военных действий», — указал дипломат, отметив, что причины гибели людей выясняются.

В конце марта 2026 года сообщалось, что 12 жертв ВСУ извлечены из братской могилы у поселка Лесная Дача в Северодонецке для идентификации. Уточнялось, что в общей могиле могут находиться еще около 300 тел.