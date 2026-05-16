Космонавт рассказал о необычном влиянии космоса на организм

Космонавт Фибек: В космосе может поменяться восприятие вкуса

У находящего в космосе человеке может поменяться восприятие вкуса. О необычном влиянии космического пространства на организм рассказал австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости.

«Да, есть небольшие изменения — например, может немного измениться восприятие вкуса и подобные вещи. Но это не играет большой роли. Самое важное — оставаться здоровым и в хорошей физической форме», — сказал он.

По его словам, для того, чтобы не потерять форму следует заниматься физическими упражнениями до двух часов в день.

Ранее Китай первым в мире запустил космический эксперимент с искусственным эмбрионом. Целью исследования является получение данных о долгосрочном пребывании человека в космосе.