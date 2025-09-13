Минобороны РФ показало взятие под контроль Новониколаевки под Днепропетровском

Министерство обороны России разместило видеозапись, которая показывает захват под контроль населенного пункта Новониколаевка в Днепропетровской области силами группировки «Восток». Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

По словам министерства, бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» во время наступательной операции захватили Новониколаевку, находящуюся в Днепропетровской области.

В предоставленных Минобороны РФ видеозаписях показано уничтожение военной техники и личного состава противника. Кроме того, на кадрах видны российские солдаты с флагами России в руках.

Ведомство также сообщило, что российские войска нанесли удары по подразделениям Вооруженных сил Украины и территориальной обороны в районах населенных пунктов Коломийцы и Калиновское в Днепропетровской области, а также Червоное и Дорожнянка в Запорожской области.

Ранее в России назвали сроки окончания специальной военной операции. По мнению военного политолога, доцента кафедры политического анализа РЭУ Александра Перенджиева, спецоперация закончится в 2027 году, а российские войска возьмут под контроль Одессу и Николаев.