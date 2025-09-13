Россия
23:08, 13 сентября 2025Россия

Опубликованы кадры взятия Новониколаевки

Минобороны РФ показало взятие под контроль Новониколаевки под Днепропетровском
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Министерство обороны России разместило видеозапись, которая показывает захват под контроль населенного пункта Новониколаевка в Днепропетровской области силами группировки «Восток». Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

По словам министерства, бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» во время наступательной операции захватили Новониколаевку, находящуюся в Днепропетровской области.

В предоставленных Минобороны РФ видеозаписях показано уничтожение военной техники и личного состава противника. Кроме того, на кадрах видны российские солдаты с флагами России в руках.

Ведомство также сообщило, что российские войска нанесли удары по подразделениям Вооруженных сил Украины и территориальной обороны в районах населенных пунктов Коломийцы и Калиновское в Днепропетровской области, а также Червоное и Дорожнянка в Запорожской области.

Ранее в России назвали сроки окончания специальной военной операции. По мнению военного политолога, доцента кафедры политического анализа РЭУ Александра Перенджиева, спецоперация закончится в 2027 году, а российские войска возьмут под контроль Одессу и Николаев.

