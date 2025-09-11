Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:12, 11 сентября 2025Россия

В России назвали сроки окончания спецоперации

Политолог Перенджиев: СВО закончится в 2027 году взятием Одессы и Николаева
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) закончится в 2027 году, а российские войска возьмут под контроль Одессу и Николаев. Об этом заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ Александр Перенджиев, чьи слова приводит News.ru.

Так он прокомментировал слова главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Каи Каллас, что конфликт продлится еще два года.

«В определенном смысле глава евродипломатии Кая Каллас права насчет того, что вряд ли конфликт закончится в этом году. Если говорить не только об освобождении Донбасса, Запорожья и Херсонской области, но еще и о Николаеве и Одессе, то действительно вырисовывается перспектива до 2027 года включительно», — сказал он.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

На Западе понимают, что вся борьба еще предстоит, считает эксперт. По его мнению, намеки на разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) и всех подразделений коллективного Запада можно будет увидеть уже в 2025 году. Скорее всего, поражение противнику грозит к концу года.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВС России к концу этого года могут полностью взять под контроль Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, а также создать буферную зону в четырех областях Украины.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина предложила Польше сбивать российские ракеты и дроны на ее территории. Пойдет ли НАТО на создание бесполетной зоны?

    Мишустина попросили ввести в России полный сухой закон

    Раскрыта программа одного из крупнейших фестивалей поп-культуры в России

    В России назвали сроки окончания спецоперации

    Таксист в Турции ограбил Валерию и Пригожина

    Выявлен неожиданный признак приближения деменции

    Раскрыт портрет среднестатистического преступника в самом богатом российском городе

    В России высказались о встрече Лукашенко и представителя Трампа

    Главаря банды «010» сдал взятый под госзащиту свидетель из российского региона

    Стало известно об активизации ударов дронами-ракетами ВСУ по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости