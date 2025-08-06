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12:05, 6 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

Назван сценарий развития ситуации в зоне СВО до конца года

Военный эксперт Матвийчук предрек появление четырех буферных зон до конца года
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) к концу этого года могут полностью взять под контроль Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, а также создать буферную зону в четырех областях Украины, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Полагаю, что к исходу этого года мы должны будем полностью очистить Донецкую область, Запорожскую область, Херсонскую область и создать буферные зоны в Харьковской области, Черниговской, Днепропетровской и в Сумской», — сказал Матвийчук.

При этом он отметил, что темп продвижения российских войск снизится при первых заморозках.

31 июля Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Часов Яр. Контроль над Часовым Яром важен для усиления давления на Константиновку. Кроме того, ВС РФ начали закрепляться в Купянске. С начала года России удалось взять более 200 населенных пунктов на Украине.

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