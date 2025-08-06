Марочко: ВС РФ закрепляются в Купянске, начались уличные бои

Вооруженные силы России (ВС РФ) начали закрепляться в Купянске. В городе начались уличные бои, рассказал военный эксперт Андрей Марочко в ходе прямого эфира на своей странице «ВКонтакте».

«В Купянске ситуация развивается довольно-таки динамично, начинаются городские бои. ... Малые маневренные группы выявляют огневые точки противника, и по ним наносится огневое поражение», — поделился Марочко.

По его словам, сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются обороняться. При этом оборону города они готовили более года, отметил эксперт, однако ВС РФ закрепляются на севере населенного пункта.

Ранее Марочко предполагал, что, закрепившись в Константиновке, ВСУ могут оказаться в огромнейшем котле.