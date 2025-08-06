Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:38, 6 августа 2025Бывший СССР

В Купянске начались уличные бои

Марочко: ВС РФ закрепляются в Купянске, начались уличные бои
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы России (ВС РФ) начали закрепляться в Купянске. В городе начались уличные бои, рассказал военный эксперт Андрей Марочко в ходе прямого эфира на своей странице «ВКонтакте».

«В Купянске ситуация развивается довольно-таки динамично, начинаются городские бои. ... Малые маневренные группы выявляют огневые точки противника, и по ним наносится огневое поражение», — поделился Марочко.

По его словам, сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются обороняться. При этом оборону города они готовили более года, отметил эксперт, однако ВС РФ закрепляются на севере населенного пункта.

Ранее Марочко предполагал, что, закрепившись в Константиновке, ВСУ могут оказаться в огромнейшем котле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Речь идет о частном мнении». В МИД прокомментировали возможность размещения российских ракет на Кубе

    Российский военный уничтожил более десяти украинских дронов

    В Купянске начались уличные бои

    Хинштейн пригрозил наказанием всем участникам вторжения ВСУ в Курскую область

    Солдат ВСУ заявил о готовности остаться в российской тюрьме вместо возвращения на Украину

    Беженка рассказала о встрече с убившим ее соседку солдатом ВСУ

    Стало известно о настрое нового президента Польши против Украины, Германии и Евросоюза

    Трамп высказался об импорте российских урана и удобрений

    В Госдуме предложили увеличить размер социального налогового вычета

    Аккаунт Дурова в Telegram удалили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости