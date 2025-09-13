Интернет и СМИ
10:15, 13 сентября 2025Интернет и СМИ

Сообщение о печати плакатов с главой Коми до официальных итогов выборов оказалось фейком

Данные о печати стендов с главой Коми Гольдштейном оказались недостоверными
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Паршуков/ РИА Новости

Появившееся в сети сообщение о том, что в Республике Коми до официальных итогов выборов уже распечатали плакаты с лидером голосования, является фейком, на что указывает ряд признаков.

Пост опубликовал один из оппозиционных Telegram-каналов. На фото с одной стороны изображен президент России Владимир Путин, а с другой — на данный момент временно исполняющий обязанности (врио) главы субъекта РФ Ростислав Гольдштейн. На плакате он уже именуется главой региона.

Плакат поддельный, авторы фейка неправильно написали фамилию чиновника — «Гольштейн» вместо «Гольдштейн». Кроме того, на попавшем в сеть фото можно увидеть лишь один плакат, а не их массовую печать, как утверждается. Такой мог заказать любой человек в одной из многочисленных типографий. К тому же во всех российских регионах, в частности и Республике Коми, в образовательных учреждениях размещены плакаты с главой государства и региона, однако они гораздо больше, чем на представленных в фейке фото.

12 сентября в России стартовали трехдневные выборы на региональном и муниципальном уровнях, они завершатся Единым днем голосования 14 сентября. В Республике Коми проходят выборы главы региона, на должность руководителя претендуют пять кандидатов. На фоне проходящих выборов власти предупреждают о распространении фейков и призывают доверять лишь официальным источникам информации.

Данные о том, что Ростислава Гольдштейна назвали главой региона до окончания выборов, не получили распространения в российских СМИ.

Распространившееся в сети фото с плакатом, на котором врио главы Коми еще до итогов голосования именуют главой региона, является фейком. Фамилия чиновника указана с ошибкой, плакат намного меньше тех, которые обычно висят в российских школах и учреждениях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

