В российском регионе объявили в розыск сбежавшего педофила-рецидивиста

В Ульяновской области объявлен в розыск сбежавший педофил-рецидивист

В городе Инза Ульяновской области объявили в розыск педофила-рецидивиста, сообщает «Улпресса».

По данным издания, мужчина вышел из колонии в июне с условием ограничения свободы по месту жительства. Для контроля за местонахождением он получил электронный браслет, от которого в том же месяце избавился и скрылся в неизвестном направлении.

Согласно данным РЕН ТВ, сбежавший рецидивист в 2004 году изнасиловал двух школьников и пытался надругаться над еще одним подростком. По информации Telegram-канала «Товарищ Плигузов», на вид сбежавшему преступнику 50-55 лет, у него зеленые глаза. Место жительства он покинул на велосипеде, будучи одетым в коричневые брюки и куртку.

