В российском регионе поймали порнографа-педофила за непристойное видео с девочкой

В Ленобласти задержан порнограф-педофил, опубликовавший на своей странице порнографическое видео с девочкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Фигурант — 40-летний житель Волосово. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»).

По данным канала, в апреле 2025 года он опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей порнографический материал с участием несовершеннолетней.

