Информация о незаконной агитации в курской школе не подтвердилась

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Информация о том, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн проводит незаконную агитацию в курской школе №1, не подтвердилась. Соответствующие публикации появились в Telegram-каналах.

В сообщениях говорится, что фотография Хинштейна на фоне российского флага появилась на стенде военных-выпускников учебного заведения. При этом стены на снимке бело-голубого цвета, они отличаются от реального цвета стен в учебном заведении.

Директор школы Елена Кравцова подтвердила, что стенда, изображенного на фото, в школе нет. Об этом также свидетельствуют и снимки на официальной странице учебного заведения.

Аналогичные фейки уже были размещены в Telegram-каналах. Так, 13 сентября сообщалось, что детям в школе раздают календари с изображением Хинштейна. Министерство образования и науки Курской области опровергло эти данные.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

