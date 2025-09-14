Мир
Бывший посол России назвал гарантии безопасности для Украины опасной затеей

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: BSG_1974 / Shutterstock / Fotodom  

Бывший посол России в Турции Алексей Ерхов назвал гарантии безопасности для Украины очень опасной затеей. Такое мнение он выразил в интервью турецкой газете Hürriyet.

«Представим себе гипотетическую ситуацию, только представим, что ряд стран — членов НАТО направит на территорию Украины свои контингенты, и внезапно они (как и почему — другой вопрос, в конце концов, нельзя исключать никаких случайных событий, а провокаторов там предостаточно) вступают в конфликт с армией России. Как отреагирует НАТО? Как отреагирует Вашингтон? И как поведет себя Анкара?» — высказался Ерхов.

По словам экс-посла России в Турции, внешне благие намерения относительно гарантий безопасности для Украины вполне могут оказаться очень опасной затеей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выступил против обеспечений гарантий безопасности Украине Западом. Он подчеркнул, что такой вариант не устроит Россию.

