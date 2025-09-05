Россия
Песков выступил против обеспечений гарантий безопасности Украине Западом

Песков заявил, что Запад не может обеспечивать гарантии безопасности Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Западные страны и их военнослужащие не могут обеспечивать гарантии безопасности Украине, такой вариант не устроит Россию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

«Могут ли обеспечивать и предоставлять гарантии безопасности Украины иностранные, особенно европейские и американские военные контингенты? Однозначно нет, не могут», — заявил чиновник.

Ранее Песков призвал предоставить гарантии безопасности и Украине, и России. Также он заявил, что президент России Владимир Путин готов встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским, однако такая встреча должна «организовываться с тем, чтобы зафиксировать результат».

