Песков призвал предоставить гарантии безопасности и Украине, и России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о гарантиях безопасности для Украины. Его слова приводит РИА Новости.

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Песков призвал предоставить гарантии безопасности и Украине, и России.

«Ведь что было одной из первопричин этого конфликта? Когда стали нарушаться основы гарантий безопасности для нашей страны, когда стали Украину втаскивать в НАТО. И когда военная инфраструктура НАТО стала двигаться в сторону наших границ. И, конечно, эти гарантии в ходе процесса урегулирования и нам, и украинцам должны быть предоставлены», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ. 3 сентября стало известно, что Путин прилетел во Владивосток для участия в юбилейном ВЭФ. Форум проходит с 3 по 6 сентября