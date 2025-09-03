Россия
Путин прилетел во Владивосток

Путин по завершении визита в Китай вернулся в Россию
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток. Борт номер один приземлился в аэропорту города, пишет РИА Новости.

Он прилетел во Владивосток для участия в юбилейном Восточном экономическом форуме. В ходе мероприятий президент примет участие в обсуждении развития Дальневосточного федерального округа. Поездка продлится два дня.

Политик по завершении четырехдневного визита в Китай вернулся в Россию. В среду Путин завершил четырехдневный визит в КНР. Он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине и провел на его площадке несколько встреч. Также в Пекине прошли двусторонние переговоры, а затем трехсторонние — с участием президента Монголии.

Ранее Владимир Путин рассказал, что Шанхайская организация сотрудничества не призвана кому-то противостоять на международной арене и придерживается совершенно иных задач. Он также отметил, что однополярный мировой порядок должен прекратить свое существование.

Кроме того, Владимир Путин назвал позитивными результаты своего визита в Китай. Он также подчеркнул, что подписанные во время визита в Китай документы нацелены на будущее.

