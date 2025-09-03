Путин подвел итоги своего визита в Китай

Путин назвал позитивными результаты своего визита в Китай

Президент России Владимир Путин назвал позитивными результаты своего визита в Китай. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции в Пекине, сообщает ТАСС.

По словам президента России, длительный визит в Китай позволил ему многократно встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке и обсудить самые важные темы.

Он также подчеркнул, что подписанные во время визита в Китай документы нацелены на будущее.

Ранее директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин назвал ключевой итог визита Путина в Китай. По его мнению, это подписание газовых соглашений, предусматривающих увеличение нынешних поставок российского газа в КНР.