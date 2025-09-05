Россия
01:00, 5 сентября 2025Россия

Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ

Путин в пятницу выступит на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании десятого Восточного экономического форума (ВЭФ) в пятницу, 5 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с Путиным на заседании будут присутствовать премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар, а также член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

Иностранные политики станут почетными гостями ВЭФ и выступят на пленарной сессии, а после нее ответят на вопросы.

3 сентября сообщалось, что Путин прилетел во Владивосток для участия в юбилейном ВЭФ. Форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

