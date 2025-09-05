Песков заявил о готовности Путина к трехсторонним переговорам по Украине

Песков заявил о готовности Путина к переговорам по Украине с Трампом и Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к трехсторонним переговорам по Украине с лидерами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков заявил о готовности Путина к переговорам по Украине с Трампом и Зеленским и подчеркнул, что результат таких переговоров следует хорошо подготовить.

«Путин не исключает никаких возможностей, он открыт для разного рода встреч. Но подобные встречи должны организовываться с тем, чтобы зафиксировать результат», — сказал представитель Кремля.

До этого Песков высказался о возможном разговоре Путина и Трампа. По его словам, подобный диалог могут организовать очень быстро. Однако Песков отметил, что пока наработок по новому разговору двух президентов нет.

Ранее сообщалось, что Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ. 3 сентября стало известно, что Путин прилетел во Владивосток для участия в юбилейном ВЭФ.