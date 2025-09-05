Россия
В Кремле высказались о возможности нового разговора Путина с Трампом

Песков сообщил, что пока наработок по новому разговору Путина с Трампом нет

Фото: Daniel Torok / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможности нового разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Его слова приводит ТАСС.

«Пока никаких наработок нет», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным в ближайшее время. По его словам, между Москвой и Вашингтоном идет «хороший диалог». «Я это сделаю. У нас очень хороший диалог», — заявил он американским журналистам в Белом доме.

