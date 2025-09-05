Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:48, 5 сентября 2025Россия

Песков высказался о возможном разговоре Путина и Трампа

Песков заявил, что разговор Путина с Трампом могут организовать очень быстро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможном разговоре Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Его слова приводит РИА Новости.

Песков подчеркнул, что разговор Путина с Трампом при необходимости могут организовать очень быстро. До этого представитель Кремля отметил, что пока наработок по новому разговору двух президентов нет.

Ранее Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным в ближайшее время. По его словам, между Москвой и Вашингтоном идет «хороший диалог». «Я это сделаю. У нас очень хороший диалог», — заявил он американским журналистам в Белом доме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с европейскими лидерами и разочаровал их. После этого он опубликовал фото с Путиным, сделанное на Аляске

    Песков высказался о гарантиях безопасности для урегулирования по Украине

    Песков высказался о возможном разговоре Путина и Трампа

    США впервые получили российские яйца

    Политолог назвал условие мирного соглашение по Украине

    Песков высказался о гарантиях безопасности для Украины

    Песков высказался о главной теме выступления Путина на ВЭФ

    В США анонсировали выступление Трампа

    В Кремле высказались о возможности нового разговора Путина с Трампом

    Гиены вытащили мужчину из палатки и чуть не откусили ему голову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости