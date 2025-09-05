Песков высказался о возможном разговоре Путина и Трампа

Песков заявил, что разговор Путина с Трампом могут организовать очень быстро

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможном разговоре Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Его слова приводит РИА Новости.

Песков подчеркнул, что разговор Путина с Трампом при необходимости могут организовать очень быстро. До этого представитель Кремля отметил, что пока наработок по новому разговору двух президентов нет.

Ранее Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным в ближайшее время. По его словам, между Москвой и Вашингтоном идет «хороший диалог». «Я это сделаю. У нас очень хороший диалог», — заявил он американским журналистам в Белом доме.

