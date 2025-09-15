Ценности
01:02, 15 сентября 2025
Ценности

41-летняя звезда «Доктора Хауса» случайно обнажила грудь перед фотографами

Актриса Оливия Уайлд появилась на показе Michael Kors в откровенном костюме
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Gilbert Carrasquillo / GC Images

Американский режиссер и актриса Оливия Уайлд обнажила грудь перед фотографами. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

41-летняя звезда сериала «Доктор Хаус» появилась на красной дорожке модного показа Michael Kors в прозрачном топе, юбке с высоким разрезом посередине и лакированных сапогах. Кроме того, на ней были солнцезащитные очки и пиджак. Во время позирования порывы ветра приподняли верх костюма, и знаменитость случайно продемонстрировала публике отсутствие бюстгальтера.

В марте сообщалось, что Оливия Уайлд похвасталась стройной фигурой в откровенном наряде. Тогда актриса попала в объективы папарацци в укороченном топе и облегающих леггинсах.

