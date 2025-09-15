Девушка сбросила 20 килограммов за три месяца и получила за это 240 тысяч рублей

В Китае компания заплатила 240 тысяч рублей сотруднице, похудевшей на 20 кг

Жительница китайского города Шэньчжэнь Се Яци, сумевшая за три месяца сбросить 20 килограммов, получила за это премию — 20 тысяч юаней (240 тысяч рублей) от компании Arashi Vision, где она работает. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Arashi Vision выплачивает сотрудникам по 500 юаней (шесть тысяч рублей) за каждые полкилограмма, которые те сбросят. В 2024 году в программе похудения участвовали 99 человек. Суммарно они сбросили 950 килограммов и поделили миллион юаней (12 миллионов рублей).

Помимо денег, Се Яци присвоили звание «чемпиона по снижению веса». По словам девушки, чтобы похудеть, она использовала метод актера Цинь Хао, сбросившего 10 килограммов всего за 15 дней. Ей приходилось строго следить за рационом и заниматься спортом по полтора часа в день.

Ранее сообщалось, что весивший 171,5 килограмма британец сбросил более 72 килограммов благодаря простым правилам. В первую очередь он отказался от фастфуда.