Мужчина сбросил 72 килограмма и раскрыл секрет похудения

What’s The Jam: Британец сбросил 72 килограмма благодаря отказу от сахара

Весивший 171,5 килограммов британец сбросил 72 килограммов благодаря отказу от сахара и фастфуда. Об этом пишет What’s The Jam.

25-летний Финли Тайсон из города Ашби-де-ла-Зоуч, графство Лестершир, всегда обожал сладкое, газировку в и фастфуд. В итоге к декабрю 2023 года он весил 171,5 килограммов. Тогда он разошелся с возлюбленной, и решил заняться здоровьем. «Я сдерживал ее из-за лишнего веса и неуверенности в себе», — пояснил молодой человек.

Тайсон признался, что сложнее всего было отказаться от сладкой и вредной пищи. «Я сократил потребление обработанных продуктов и сахара, старался больше двигаться и максимально работать над мышечной массой. Я с ума схожу по сладкому, так что газировка, продукты с сахаром и шоколад были моей главной проблемой. Как и фастфуд», — раскрыл мужчина главные трудности на пути к похудению.

Однако он постарался заменить все это здоровыми аналогами, стал ходить в спортзал шесть раз в неделю и применять интервальное голодание. Сейчас Тайсон время от времени позволяет себе любимую вредную еду, но в основном готовит здоровую пищу сам. Сладкие напитки он заменил диетическими. Кроме того, он не ест во второй половине дня. В итоге за два с половиной года ему удалось похудеть со 171,5 килограммов до 99.

Тайсон заявил, что стал намного увереннее в себе после похудения. «Я постоянно носил свитера и боялся смотреть в зеркало. Теперь я намного здоровее психически. Отношения с людьми и жизнь в целом заметно улучшились», — описал результаты своего преображения британец.

Ранее сообщалось, что 100-килограммовая девушка из Великобритании сумела похудеть вдвое без походов в спортзал. Она стала заниматься спортом дома.

