14:28, 15 сентября 2025Экономика

Экспорт продукции российского свиноводства взлетел

Российский экспорт продукции свиноводства превысил в I полугодии $500 млн
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Российский экспорт свинины и субпродуктов вырос в первом полугодии в натуральном выражении на 53 процента, а в денежном — взлетел на 79 процентов. Об этом сообщили в федеральном центре «Агроэкспорт».

Согласно представленным данным, в январе-июне показатель достиг 190 тысяч тонн и 470 миллионов долларов, а с учетом живых свиней и готовых продуктов из свинины общий объем зарубежных поставок продукции российского свиноводства превысил 500 миллионов долларов.

Все участники топ-3 ведущих импортеров из РФ также существенно нарастили закупки в отчетный период: Белоруссия — на 73 процента, до 170 миллионов долларов, Вьетнам — на 91 процент, до 130 миллионов долларов, а Китай — втрое, до 92 миллионов.

«Отгрузки свинины и субпродуктов в Китай в этом году продолжают набирать обороты», — констатировал руководитель «Агроэкспорта» Илья Ильюшин, по словам которого, в случае расширения числа аккредитованных поставщиков «показатели могут существенно вырасти».

В начале сентября, в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНР, глава Минсельхоза Оксана Лут отметила, что Пекин занимает конструктивную позицию в вопросе допуска на рынок новых поставщиков свинины из России. По прогнозам Национального союза свиноводов, до конца года его могут получить еще 5-6 российских компаний.

