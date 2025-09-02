Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:57, 2 сентября 2025Экономика

В правительстве России рассказали о работе над поставками свинины в Китай

Лут: В работе по расширению числа поставщиков свинины в Китай все идет по плану
Дмитрий Воронин

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Минсельхоз РФ рассчитывает на рост числа российских предприятий, которым будет предоставлено право на экспорт свинины в Китай, поскольку Пекин занимает очень конструктивную позицию в этом вопросе. Об этом рассказала глава ведомства Оксана Лут, которую цитирует «Интерфакс».

Агентство напоминает, что сейчас право поставлять свинину на рынок страны есть у «Мираторга», «Тамбовского бекона», «Великолукского мясокомбината» и по прогнозам Национального союза свиноводов до конца года его могут получить еще 5-6 российских компаний.

Как следует из слов министра, отечественные предприятия из числа еще не допущенных на рынок КНР уже подали необходимые документы, а работа ведется с Главным таможенным управлением Китая. «Все идет по плану», — заключила она.

РФ после 15-летнего перерыва получила право на экспорт свинины в Китай в конце 2023 года. Сами поставки стартовали во втором квартале 2024-го. Начав в мае с месячных уровней в 677 тысяч долларов, они достигли к июлю текущего 12,4 миллиона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал заявил о скором изменении границы России

    Мантуров рассказал о производстве морских БЭКов для ВС России

    Трамп разместит в Белом доме изображение автопера на месте портрета Байдена

    В деле редактора крупного российского информагентства появилось новое СМИ

    Женщина разучилась улыбаться и потеряла слух и из-за годами скрытой проблемы

    Дочь Синди Кроуфорд обнажила грудь на Венецианском фестивале

    Мужчина забрался в чужой дом и взял у хозяйки кровь «для снижения стресса»

    Фетисов назвал вид спорта номер один в России

    Состояние бывшего министра обороны ДНР Стрелкова ухудшилось в колонии

    «Силу Сибири-2» назвали самым дорогим газовым проектом в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости