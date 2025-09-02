В правительстве России рассказали о работе над поставками свинины в Китай

Лут: В работе по расширению числа поставщиков свинины в Китай все идет по плану

Минсельхоз РФ рассчитывает на рост числа российских предприятий, которым будет предоставлено право на экспорт свинины в Китай, поскольку Пекин занимает очень конструктивную позицию в этом вопросе. Об этом рассказала глава ведомства Оксана Лут, которую цитирует «Интерфакс».

Агентство напоминает, что сейчас право поставлять свинину на рынок страны есть у «Мираторга», «Тамбовского бекона», «Великолукского мясокомбината» и по прогнозам Национального союза свиноводов до конца года его могут получить еще 5-6 российских компаний.

Как следует из слов министра, отечественные предприятия из числа еще не допущенных на рынок КНР уже подали необходимые документы, а работа ведется с Главным таможенным управлением Китая. «Все идет по плану», — заключила она.

РФ после 15-летнего перерыва получила право на экспорт свинины в Китай в конце 2023 года. Сами поставки стартовали во втором квартале 2024-го. Начав в мае с месячных уровней в 677 тысяч долларов, они достигли к июлю текущего 12,4 миллиона.