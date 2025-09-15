Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:52, 15 сентября 2025Бывший СССР

Из России в среднеазиатскую страну вернулись тысячи человек

МИД Узбекистана: За месяц из России в республику вернулось около 1400 человек
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Бахром Хатамов / РИА Новости

За месяц из России в Узбекистан вернулось около 1300 человек в рамках акции «Возвращение на родину». Об этом сообщает МИД среднеазиатской республики, передает Sputnik в своем Telegram-канале.

Акция проводилась с 30 июля по 30 августа. Ее целью было возвращение граждан Узбекистана из зарубежных центров депортации. Им оплачивали дорогу, если они выявляли опасность для своих подданных.

Помимо России, возвращали граждан Узбекистана из Казахстана, Турции, Южной Кореи, Индии, США и ОАЭ.

Ранее Ташкент призвал Москву принять меры в отношении россиянина, оскорбившего трудового мигранта в Московской области. Поводом стало видео, появившееся в конце августа, где мужчина в грубой форме обзывает трудового мигранта из Узбекистана и называет его рабом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Официальный курс рубля резко вырос

    Единственный выживший в авиакатастрофе отказался возвращаться к семье из-за фобии

    Россиян предостерегли от покупки дешевых квартир

    Нетаньяху призвал израильтян готовиться к изоляции

    Селена Гомес повторила культовый образ Николь Кидман

    В российском городе произошло ДТП из-за посадившей ребенка за руль матери

    Москвичи массово бросились скупать iPhone 17

    Из России в среднеазиатскую страну вернулись тысячи человек

    В США оценили «смертоносное и дешевое» оружие России

    Россиянам назвали указывающие на деменцию очень тревожные звонки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости