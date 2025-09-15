Из России в среднеазиатскую страну вернулись тысячи человек

МИД Узбекистана: За месяц из России в республику вернулось около 1400 человек

За месяц из России в Узбекистан вернулось около 1300 человек в рамках акции «Возвращение на родину». Об этом сообщает МИД среднеазиатской республики, передает Sputnik в своем Telegram-канале.

Акция проводилась с 30 июля по 30 августа. Ее целью было возвращение граждан Узбекистана из зарубежных центров депортации. Им оплачивали дорогу, если они выявляли опасность для своих подданных.

Помимо России, возвращали граждан Узбекистана из Казахстана, Турции, Южной Кореи, Индии, США и ОАЭ.

Ранее Ташкент призвал Москву принять меры в отношении россиянина, оскорбившего трудового мигранта в Московской области. Поводом стало видео, появившееся в конце августа, где мужчина в грубой форме обзывает трудового мигранта из Узбекистана и называет его рабом.