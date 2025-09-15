МИД Узбекистана выразил протест из-за нападения на граждан республики во Владивостоке

МИД Узбекистана выразил протест после нападения на узбеков во Владивостоке

МИД Узбекистана выразил протест после нападения на граждан республики во Владивостоке. О последствиях акта насилия против узбеков пишет Gazeta.uz со ссылкой на генконсула генеральный консула страны Юсупа Кабулжанова.

Поводом стала публикация видеороликов, где снято нападение молодых людей в масках на граждан Узбекистана. На одном из них люди нападают на таксиста, на другом пытаются избить человека, оскорбляя по национальному признаку. На третьем появляется оружие, уточняет издание.

«В представительство МИД России во Владивостоке и прокуратуру Приморского края направлены ноты о необходимости принятия всех соответствующих мер по данному вопросу», — сообщил узбекский дипломат.

Ранее стало известно, что за месяц из России в Узбекистан вернулось около 1300 человек в рамках акции «Возвращение на родину». Ее целью было возвращение граждан Узбекистана из зарубежных центров депортации.