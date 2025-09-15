Бывший СССР
МИД Узбекистана выразил протест из-за нападения на граждан республики во Владивостоке

Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

МИД Узбекистана выразил протест после нападения на граждан республики во Владивостоке. О последствиях акта насилия против узбеков пишет Gazeta.uz со ссылкой на генконсула генеральный консула страны Юсупа Кабулжанова.

Поводом стала публикация видеороликов, где снято нападение молодых людей в масках на граждан Узбекистана. На одном из них люди нападают на таксиста, на другом пытаются избить человека, оскорбляя по национальному признаку. На третьем появляется оружие, уточняет издание.

«В представительство МИД России во Владивостоке и прокуратуру Приморского края направлены ноты о необходимости принятия всех соответствующих мер по данному вопросу», — сообщил узбекский дипломат.

Ранее стало известно, что за месяц из России в Узбекистан вернулось около 1300 человек в рамках акции «Возвращение на родину». Ее целью было возвращение граждан Узбекистана из зарубежных центров депортации.

