Мощный пожар в Москве сняли на видео

Мощный пожар на территории склада в Москве сняли на видео. Ролик с произошедшим опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

ЧП случилось в Щербинке. На кадрах виден огромный столб дыма, который поднимается от места возгорания. По предварительным данным, загорелись складские помещения.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что огонь охватил кровлю неэксплуатируемого склада. Площадь пожара на данный момент уточняется, информации о пострадавших нет.

В этот же день пожар вспыхнул на площади 2,2 тысячи квадратных метров в торговых павильонах в Иркутске. По сведениям МЧС, загорелась кровля здания, где расположены торговые ряды.

