Мощный пожар вспыхнул в торговых павильонах в российском городе

Пожар вспыхнул на площади 2,2 тысячи кв. метров в торговых павильонах в Иркутске

Мощный пожар вспыхнул на площади 2,2 тысячи квадратных метров в торговых павильонах в Иркутске. Об этом сообщили в МЧС России.

В ведомстве отметили, что в результате происшествия в городе никто не пострадал. Пламя удалось локализовать.

По сведениям МЧС, загорелась кровля здания, где расположены торговые ряды. К месту инцидента были направлены более 40 специалистов и 12 единиц спецтехники.

До этого стало известно, что в подмосковном Путилково на строящейся парковке произошел пожар. Прибывшие пожарные расчеты ликвидировали открытое возгорание.

Сведений о пострадавших тогда не поступало.

Еще раньше очевидцы сняли на видео крупный пожар, который вспыхнул возле места проведения чемпионата России по конной выездке в Московской области.