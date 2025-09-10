Россия
13:33, 10 сентября 2025

Мощный пожар возле чемпионата России по конной выездке попал на видео

Очевидцы сняли на видео пожар возле чемпионата по конной выездке в Подмосковье
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли на видео мощный пожар, который вспыхнул возле места проведения чемпионата России по конной выездке в Московской области. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

ЧП произошло в подмосковном поселке Некрасовский возле конноспортивного клуба Maxima. На кадрах видно полыхающее здание и огромный столб дыма. На видео также попал момент вывода лошадей от места ЧП.

Отмечается, что рядом загорелся склад медицинских изделий. Информации о пострадавших, а также о причинах пожара на данный момент нет.

В этот же день стало известно, что Владивосток заволокло дымом из-за пожара на мебельном складе. На представленных кадрах видно, как в небо поднимаются клубы дыма. Как утверждают водители, пожар заметен со всех концов города. Автомобилисты почти не видят дорог.

