Российский город заволокло дымом из-за пожара на мебельном складе

Владивосток заволокло дымом из-за пожара на мебельном складе. Происшествие в российском городе попало на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Amur Mash.
На представленных кадрах видно, как в небо поднимаются мощные клубы дыма. Как утверждают водители, пожар виден со всех концов города. Автомобилисты почти не видят дорог.
Жители Владивостока также пожаловались на сильный запах гари. К месту возгорания уже были направлены пять пожарных машин.
Сведений о пострадавших не поступало.
До этого сообщалось, что при пожаре на юго-западе Москвы пострадали три человека.
Еще раньше пожар на рынке в Волгограде охватил 1,2 тысячи квадратных метров.