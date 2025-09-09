МЧС сообщило о пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы

В результате пожара в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Пострадавшие доставлены в больницу. В ведомстве отметили, что открытое горение ликвидировано на 65 квадратных метрах.

Ранее сильный пожар произошел в многоэтажном доме в Чертаново. По данным источников Shot, пожар в подъезде происходит уже не в первый раз. Они рассказали, что «неизвестный пироман уже устраивал поджоги именно в этом месте». Сотрудники МЧС спасли из пожара несовершеннолетнего.

До этого в Москве на Третьем транспортном кольце начался пожар рядом с автозаправочной станцией (АЗС).