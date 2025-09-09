Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:10, 9 сентября 2025Россия

МЧС сообщило о пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы

МЧС: При пожаре на юго-западе Москвы пострадали три человека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал «МЧС России»

В результате пожара в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Пострадавшие доставлены в больницу. В ведомстве отметили, что открытое горение ликвидировано на 65 квадратных метрах.

Ранее сильный пожар произошел в многоэтажном доме в Чертаново. По данным источников Shot, пожар в подъезде происходит уже не в первый раз. Они рассказали, что «неизвестный пироман уже устраивал поджоги именно в этом месте». Сотрудники МЧС спасли из пожара несовершеннолетнего.

До этого в Москве на Третьем транспортном кольце начался пожар рядом с автозаправочной станцией (АЗС).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали причину неудач Украины на фронте

    Голикова отметила ослабившиеся попытки отмены русской культуры

    Названы преимущества умного дрона-камикадзе «КУБ»

    В Сочи погиб мирный житель после атаки ВСУ

    В США предложили прекратить военную помощь Украине и другим странам

    Бориса Джонсона уличили в незаконной деятельности

    В Москве по делу о госизмене арестовали бизнесмена Деревянко

    Женщина потеряла ребенка во время родов и неожиданно встретилась с ним спустя 42 года

    Жена Джастина Бибера снялась в нижнем белье для рекламы

    Постоянно забитый рюкзак девушки натолкнул бойфренда на страшную догадку о ней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости