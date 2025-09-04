В центре Москвы рядом с заправкой начался пожар и попал на видео

В Москве на Третьем транспортном кольце рядом с АЗС начался пожар

В Москве на Третьем транспортном кольце рядом с автозаправочной станцией (АЗС) начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах видно охваченный огнем грузовик. В нескольких метрах от него стоит автоцистерна, в который обычно хранят и перевозят топливо. Позади можно увидеть АЗС.

По данным канала, ЧП произошло неподалеку от съезда с ТТК на Бережковскую набережную. Иных сведений о происшествии пока нет.

