В центре Москвы рядом с заправкой начался пожар и попал на видео

В Москве на Третьем транспортном кольце рядом с автозаправочной станцией (АЗС) начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На кадрах видно охваченный огнем грузовик. В нескольких метрах от него стоит автоцистерна, в который обычно хранят и перевозят топливо. Позади можно увидеть АЗС.
По данным канала, ЧП произошло неподалеку от съезда с ТТК на Бережковскую набережную. Иных сведений о происшествии пока нет.
Ранее в центре Москвы загорелся ресторан. С улицы было видно идущий из здания дым. Людей удалось эвакуировать.