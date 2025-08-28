В центре Москвы начался пожар

Ресторан загорелся в центре Москвы

Сетевой ресторан загорелся в центре Москвы в Басманном районе. О происшествии сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

ЧП произошло на улице Бакунинской, 69. Отмечается, что людей успели эвакуировать. С улицы видно дым, идущий из здания. Точное название ресторана не указывается.

Информации о пострадавших, а также о причинах возгорания, на данный момент нет.

