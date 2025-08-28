Россия
14:02, 28 августа 2025Россия

В центре Москвы начался пожар

Ресторан загорелся в центре Москвы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Фото: Nina Liashonok / Globallookpress.com

Сетевой ресторан загорелся в центре Москвы в Басманном районе. О происшествии сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

ЧП произошло на улице Бакунинской, 69. Отмечается, что людей успели эвакуировать. С улицы видно дым, идущий из здания. Точное название ресторана не указывается.

Информации о пострадавших, а также о причинах возгорания, на данный момент нет.

Ранее очевидцы сняли пожар в жилом доме в Санкт-Петербурге на видео. На кадрах видны языки пламени, вырывающиеся из квартиры на одном из верхних этажей. Помимо этого, заметен большой столб черного дыма. В результате происшествия есть пострадавшие.

