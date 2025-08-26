Пожар в многоквартирном доме в Петербурге сняли на видео

Очевидцы сняли на видео пожар в многоквартирном доме в Петербурге

Пожар в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге сняли на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

На кадрах видны языки пламени, вырывающиеся из квартиры на одном из верхних этажей. Помимо того, заметен большой столб черного дыма.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», перед возгоранием прозвучал хлопок. Какой-либо информации о пострадавших, а также о причинах произошедшего на данный момент нет.

