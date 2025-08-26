Россия
Пожар в многоквартирном доме в Петербурге сняли на видео

Очевидцы сняли на видео пожар в многоквартирном доме в Петербурге
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Пожар в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге сняли на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

На кадрах видны языки пламени, вырывающиеся из квартиры на одном из верхних этажей. Помимо того, заметен большой столб черного дыма.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», перед возгоранием прозвучал хлопок. Какой-либо информации о пострадавших, а также о причинах произошедшего на данный момент нет.

Ранее сообщалось о взрыве в Центральном детском магазине в Москве. В здании в центре столицы взорвался газовый баллон с гелием около кафе. Жертвой ЧП стал один человек, еще несколько пострадали.

