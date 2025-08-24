В Центральном детском мире в Москве прогремел взрыв. Что известно о ЧП?

В ЦДМ на Лубянке произошел взрыв, погиб человек

В Центральном детском мире в Москве 24 августа произошел взрыв газового баллона. ЧП произошло на третьем этаже. Сообщалось, что начался пожар, однако позднее эти данные опровергли.

Как оказалось, из-за разгерметизации взорвался баллон с гелием около кафе. Администрация ЦДМ начала эвакуировать всех посетителей еще до прибытия сотрудников МЧС.

В результате взрыва есть погибший, что подтвердил мэр столицы Сергей Собянин, выразив соболезнования его близким. Также есть пострадавшие — по разным данным, это два или три человека.

Точную причину происшествия устанавливают следственные органы, предварительно говоря о технической неисправности оборудования. Из-за инцидента движение на Лубянской площади около ЦДМ было ограничено. Вход в ЦДМ оцеплен, на месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Прокуратура начала доследственную проверку.

Пресс-служба Центрального детского мира заявила, что инцидент произошел у одного из арендаторов магазина. Из-за этого ЦДМ приостановил работу. «Со стороны администрации торгового комплекса оказывается вся необходимая помощь специалистам экстренных служб», — отметили там, пообещав оказать всю необходимую помощь семьям пострадавших.

В ЦДМ ранее находили нарушение антиковидных норм и фигурки нацистов

В 2021 году Роспотребнадзор закрывал работу Центрального детского магазина в связи с нарушением мер, действовавших на фоне пандемии COVID-19. Сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали недостаточный контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима, недостаток дезинфицирующих средств, также в ЦДМ не оказалось предназначенного для обеззараживания воздуха оборудования. Помимо прочего, выяснилось, что площадка не располагала результатами теста на коронавирус своих сотрудников клининга и технического персонала. В связи с этим магазин опечатали.

Оказалось, что причиной стала толпа приехавших в ЦДМ на автограф-сессию с актерами фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». Мещанский суд затем приостановил работу ЦДМ на семь дней. Позднее ЦДМ возобновил работу.

Фото: Мила Степанян / ТАСС

В 2015 году в одном из магазинов в ЦДМ нашли в продаже бюсты и фигурки солдат и офицеров нацистской Германии с нанесенной на них нацистской символикой. Прокуратура Москвы из-за этого добилась возбуждения уголовного дела.

Генеральному директору ОАО «Детский мир» вносили предостережение о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремизму. Компания, управляющая Центральным детским магазином, ответила, что не несет правовой ответственности за ассортимент выставляемых на продажу товаров. Там указали, что лишь предоставляют торговые площади арендаторам, которые, в свою очередь, обладают правом самостоятельно определять перечень продаваемых товаров, не ставя об этом в известность арендодателя.

Фигурки в итоге изъяли из продажи.