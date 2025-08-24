В Центральном детском магазине прокомментировали произошедший в здании взрыв

ЦДМ приостановил работу после взрыва, пострадавшим пообещали помощь

Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке в Москве временно приостановил работу. Об этом в Telegram-канале написала пресс-служба магазина.

«На территории ЦДМ работают сотрудники правоохранительных органов. Со стороны администрации торгового комплекса оказывается вся необходимая помощь специалистам экстренных служб», — заявила пресс-служба.

В ЦДМ также подчеркнули, что администрация магазина окажет всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.

Сначала говорилось о взрыве газового баллона, который произошел на втором этаже. Потом появилась информация о взрыве баллона с гелием на третьем этаже. В результате происшествия один человек не выжил, несколько человек получили травмы.