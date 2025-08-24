Появилась новая информация о взрыве в Центральном детском магазине в Москве

«Лента.ру»: Баллон с гелием взорвался на третьем этаже в ЦДМ на Лубянке

Баллон с гелием взорвался на третьем этаже в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке. Об этом «Ленте.ру» рассказал собеседник в правоохранительных органах.

Взрыв произошел около кафе. Пожара в здании нет, подчеркнул собеседник издания. Сейчас на месте работают силовики. Прокуратура Центрального административного округа Москвы контролирует установление причин происшествия, рассказали «Ленте.ру» в столичном ведомстве.

Как сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, по предварительным данным, в результате произошедшего есть погибший и пострадавшие.

О взрыве в ЦДМ стало известно ранее. Сначала сообщалось о взрыве газового баллона, который произошел на втором этаже.