13:23, 24 августа 2025Силовые структуры

Появилась новая информация о взрыве в Центральном детском магазине в Москве

«Лента.ру»: Баллон с гелием взорвался на третьем этаже в ЦДМ на Лубянке
Варвара Митина (редактор)

Фото: Вероника Зорина / ТАСС

Баллон с гелием взорвался на третьем этаже в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке. Об этом «Ленте.ру» рассказал собеседник в правоохранительных органах.

Взрыв произошел около кафе. Пожара в здании нет, подчеркнул собеседник издания. Сейчас на месте работают силовики. Прокуратура Центрального административного округа Москвы контролирует установление причин происшествия, рассказали «Ленте.ру» в столичном ведомстве.

Как сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, по предварительным данным, в результате произошедшего есть погибший и пострадавшие.

О взрыве в ЦДМ стало известно ранее. Сначала сообщалось о взрыве газового баллона, который произошел на втором этаже.

