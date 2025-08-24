Россия
Собянин выразил соболезнования близким погибшего при взрыве в ЦДМ

Собянин выразил соболезнования близким погибшего в ЦДМ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибшего при взрыве в «Центральном детском магазине» (ЦДМ). Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале.

«Мои соболезнования близким погибшего. Московские медики оперативно оказывают помощь пострадавшим», — написал он.

Он добавил, что следственные органы устанавливают причину происшествия. Собянин также сообщил, что, по предварительным данным, взрыв произошел из-за технической неисправности оборудования.

Ранее ЦДМ приостановил работу после взрыва, пострадавшим пообещали помощь. «Со стороны администрации торгового комплекса оказывается вся необходимая помощь специалистам экстренных служб», — заявила пресс-служба магазина.

