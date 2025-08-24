Стала известна предварительная причина пожара в Центральном детском мире в Москве

ТАСС: Пожар в Центральном детском мире вызван разгерметизацией газового баллона

Предварительной причиной пожара в Центральном детском мире (ЦДМ) в Москве стала разгерметизация газового баллона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Первые сообщения о том, что из ЦДМ на Лубянке валит дым, появились 24 августа, в 12:30 по московскому времени. «На втором этаже ЦДМ произошел хлопок. Идет дым. Есть пострадавшие», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадали два человека. Администрация ЦДМ начала эвакуировать всех посетителей еще до прибытия сотрудников МЧС.