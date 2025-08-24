Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:43, 24 августа 2025Россия

Стала известна предварительная причина пожара в Центральном детском мире в Москве

ТАСС: Пожар в Центральном детском мире вызван разгерметизацией газового баллона
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Вероника Зорина / ТАСС

Предварительной причиной пожара в Центральном детском мире (ЦДМ) в Москве стала разгерметизация газового баллона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Первые сообщения о том, что из ЦДМ на Лубянке валит дым, появились 24 августа, в 12:30 по московскому времени. «На втором этаже ЦДМ произошел хлопок. Идет дым. Есть пострадавшие», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадали два человека. Администрация ЦДМ начала эвакуировать всех посетителей еще до прибытия сотрудников МЧС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Номера телефонов некоторых россиян начнут отключать от госуслуг

    Умер звезда «Клана Сопрано»

    Российские гребцы победили на чемпионате мира

    Стала известна предварительная причина пожара в Центральном детском мире в Москве

    Появились первые данные о пострадавших при взрыве в Центральном детском магазине в Москве

    Фармацевтов начнут штрафовать за несообщение о дешевых аналогах

    Адвокат запросил миллионы рублей у жены пропавшего на СВО россиянина

    В Раде заявили о единой позиции по вопросу территориальной целостности Украины

    Блогерша описала жизнь в русском квартале в США фразой «будто попадаешь в "Бригаду"»

    В России связали рост преступности с всплеском популярности блатной романтики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости