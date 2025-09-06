В многоэтажном доме на юге Москвы произошел сильный пожар

Сильный пожар произошел в многоэтажном доме в Чертаново

Сильный пожар произошел в многоэтажном доме на юге Москвы. Об этом вечером в субботу, 6 сентября, сообщает Shot в Telegram-канале.

Возгорание случилось в подъезде дома на Сумском проезде в районе Чертаново Северное. Как утверждают источники Shot, пожар в подъезде происходит уже не в первый раз. Они рассказали, что «неизвестный пироман уже устраивал поджоги именно в этом месте».

Возгорание ликвидировано. Сотрудники МЧС спасли из пожара несовершеннолетнего. На месте работают экстренные службы, уточняется в публикации.

Ранее в центре Москвы загорелся ресторан. ЧП произошло на Бакунинской улице, 69. Отмечается, что людей успели эвакуировать. Точное название ресторана не указывается.