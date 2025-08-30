В Волгограде вспыхнул крупный пожар в здании рынка

МЧС: Пожар на рынке в Волгограде охватил 1,2 тысячи квадратных метров

В Волгограде на рынке в Тракторозаводском районе вспыхнул крупный пожар. Об этом со ссылкой на специалистов Единой дежурно-диспетчерской службы города сообщает РИА Новости.

О возгорании на улице Михайлова, 3, стало известно утром субботы, 30 августа. Изначально площадь возгорания торговых павильонов составляла примерно 100 квадратных метров, однако позднее, по информации МЧС, увеличилась до 1,2 тысячи квадратов. По предварительным данным администрации города, пострадавших в результате ЧП нет, причина случившегося остается неизвестной.

В настоящий момент тушением пожара занимаются более 60 спасателей и 27 единиц техники.

Накануне стало известно, что в Ростове-на-Дону начался крупный пожар на левом берегу Дона возле «Ростов-арены».