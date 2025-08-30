Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:18, 30 августа 2025Россия

В Волгограде вспыхнул крупный пожар в здании рынка

МЧС: Пожар на рынке в Волгограде охватил 1,2 тысячи квадратных метров
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Блокнот Волгоград»

В Волгограде на рынке в Тракторозаводском районе вспыхнул крупный пожар. Об этом со ссылкой на специалистов Единой дежурно-диспетчерской службы города сообщает РИА Новости.

О возгорании на улице Михайлова, 3, стало известно утром субботы, 30 августа. Изначально площадь возгорания торговых павильонов составляла примерно 100 квадратных метров, однако позднее, по информации МЧС, увеличилась до 1,2 тысячи квадратов. По предварительным данным администрации города, пострадавших в результате ЧП нет, причина случившегося остается неизвестной.

В настоящий момент тушением пожара занимаются более 60 спасателей и 27 единиц техники.

Накануне стало известно, что в Ростове-на-Дону начался крупный пожар на левом берегу Дона возле «Ростов-арены».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС РФ нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины

    В России оценили вероятность участия в Олимпиаде-2028

    В Волгограде вспыхнул крупный пожар в здании рынка

    Россиянам раскрыли главных врагов зубной эмали

    Бельгия раскрыла свою позицию в вопросе конфискации замороженных российских активов

    В ЕС раскрыли нюансы по возвращению замороженных российских активов

    Мессенджер MAX появится на продаваемых в РФ смартфонах

    В России создали новое устройство для гарантированного подрыва дрона-камикадзе

    Назван самый подорожавший товар в мире

    Стало известно об ухудшении состояния Петросяна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости