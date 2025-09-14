Россия
14:14, 14 сентября 2025Россия

В Подмосковье произошел мощный пожар на парковке

В подмосковном Путилково на строящейся парковке произошел пожар
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Московской области в Путилково произошло возгорание на строящейся парковке. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России сообщает ТАСС.

По данным экстренных службы, причиной ЧП стало возгорание битума. Огонь охватил площадь около 10 квадратных метров. Прибывшие пожарные расчеты ликвидировали открытое возгорание. Тушение продолжается. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

На кадрах, опубликованных «Российской газетой», видны мощный пожар и поднимающиеся в небо черные клубы дыма.

Ранее сообщалось о пожаре на пивзаводе в Москве на улице Рябиновой.

