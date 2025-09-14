В Подмосковье произошел мощный пожар на парковке

В подмосковном Путилково на строящейся парковке произошел пожар

В Московской области в Путилково произошло возгорание на строящейся парковке. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России сообщает ТАСС.

По данным экстренных службы, причиной ЧП стало возгорание битума. Огонь охватил площадь около 10 квадратных метров. Прибывшие пожарные расчеты ликвидировали открытое возгорание. Тушение продолжается. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

На кадрах, опубликованных «Российской газетой», видны мощный пожар и поднимающиеся в небо черные клубы дыма.

